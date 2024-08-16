Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 21:58
Ebysden tebliğ sayılır mı?
Ebys üzerinden dağıtılan görevlendirmeler tebliğ edilmiş sayılır mı?Sayılır ise Yönetmelik madde numarası vs nedir?

Ege79
Aday Memur
16 Ağustos 2024 22:55
Evet tebliğ edilmiş sayılır evrakın dağıtımı yapılmış ve size Ebys de düşmüşse..Esas olan Ebys dir evrak takibinde..Ebys Kullanma talimatına göre her kullanıcı Ebys ni açıp kontrol etmekle yükümlüdür.
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