Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 22:15
Eş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçin
1- Hakim Savcı Kaymakam Asker ve Polis eşleri 1 yıllık görevlendirme ile eşlerine tabi olacaklar. 2-Eşi özelde çalışanlar ile çakılı kadro memurlar için herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ücretsiz izin haklarını kullanabilecekler. 3-Eşi çeşitli bakanlıklarda memur olanlar ile diğer yer değişikliği yapabilen memurlar 3. bir ilde yahut öğretmenin olduğu ilde birleştirilecek. Hayırlı olsun. İl emri seçimlere kadar olmayacak gibi. Bunun da tasarruf tedbirleri ile alakalı olduğunu belirtelim. Ülkemize hayırlı olsun.

Kitap Dünyası
Şef
16 Ağustos 2024 22:29

Peki sağlık ve engel durumu olanlar?


ebuducane
Daire Başkanı
16 Ağustos 2024 22:32
aynı durum geçerli.
Kitap Dünyası, 31 dk. önce

Peki sağlık ve engel durumu olanlar?


Ms7722
Aday Memur
16 Ağustos 2024 22:34

Kaynak nedir


ebuducane
Daire Başkanı
16 Ağustos 2024 22:51
Ne dememi bekliyorsun MEB falan mı ?
Ms7722, 26 dk. önce

Kaynak nedir


aslan232323
Aday Memur
16 Ağustos 2024 22:54
peki ne zaman açıklanır hocam ben polis memuruyum eşim öğretmen görevlendirme ile yanıma gelecek o zaman 19 u ilişik kesmeydi yakın zamanda açıklanır mı teşekkürler

Ms7722
Aday Memur
16 Ağustos 2024 22:57

Tabiki hayir surdan duydum veya yorumum da diyebilirsiniz. İl emri verilmezse akla yatan şey bu

ebuducane, 9 dk. önce
Ne dememi bekliyorsun MEB falan mı ?

ebuducane
Daire Başkanı
16 Ağustos 2024 22:59
Seminerlerde herkes mevcut okulunda olur. O hafta netleşir.
aslan232323, 6 dk. önce
peki ne zaman açıklanır hocam ben polis memuruyum eşim öğretmen görevlendirme ile yanıma gelecek o zaman 19 u ilişik kesmeydi yakın zamanda açıklanır mı teşekkürler
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