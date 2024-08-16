Eş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçin

1- Hakim Savcı Kaymakam Asker ve Polis eşleri 1 yıllık görevlendirme ile eşlerine tabi olacaklar. 2-Eşi özelde çalışanlar ile çakılı kadro memurlar için herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ücretsiz izin haklarını kullanabilecekler. 3-Eşi çeşitli bakanlıklarda memur olanlar ile diğer yer değişikliği yapabilen memurlar 3. bir ilde yahut öğretmenin olduğu ilde birleştirilecek. Hayırlı olsun. İl emri seçimlere kadar olmayacak gibi. Bunun da tasarruf tedbirleri ile alakalı olduğunu belirtelim. Ülkemize hayırlı olsun.

1- Hakim Savcı Kaymakam Asker ve Polis eşleri 1 yıllık görevlendirme ile eşlerine tabi olacaklar. 2-Eşi özelde çalışanlar ile çakılı kadro memurlar için herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ücretsiz izin haklarını kullanabilecekler. 3-Eşi çeşitli bakanlıklarda memur olanlar ile diğer yer değişikliği yapabilen memurlar 3. bir ilde yahut öğretmenin olduğu ilde birleştirilecek. Hayırlı olsun. İl emri seçimlere kadar olmayacak gibi. Bunun da tasarruf tedbirleri ile alakalı olduğunu belirtelim. Ülkemize hayırlı olsun.