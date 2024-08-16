Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 22:52
Başlama yapmadan izin veya rapor alabilirmiyim

Merhabalar öncelikle bı sorum olacaktı İlçe içi atama durumu olma ihtimalim mevcut ilçe içi atamam olması durumunda başlama yapmadan yeni birimde yıllık izin veya rapor alinabilirmi yoksa illa başlama yaptiktan sonra mi izin veya rapor alabilirim


Mazikalbimdeyaradir
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:53

Yıllık izin başlamadan yeni yerinden alamazsın. Rapor alirsin


Keni01
Aday Memur
17 Ağustos 2024 03:04

İlişik kesmedigin için izni mevcut yerinden alabilirsin rapor alırsın mevcut birimine bildirmelisin

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