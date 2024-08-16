Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ağustos 2024 22:52
Başlama yapmadan y.izin veya rapor hakkında
Merhabalar öncelikle bı sorum olacaktı İlçe içi atama durumu olma ihtimalim mevcut ilçe içi atamam olması durumunda başlama yapmadan yeni birimde yıllık izin veya rapor alinabilirmi yoksa illa başlama yaptiktan sonra mi izin veya rapor alabilirim

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