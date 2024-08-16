Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ağustos 2024 22:58
ücretsiz izin hakkında
doğum sonrası işe dönüş bebek 2 yaşına girince mi yoksa doğum izni heyet izni ekleniyor mu

afilun
Memur
16 Ağustos 2024 23:22

Heyet izni diye bir şey yoktur. Ücretsiz izin 24 aydır.

2) Aylıksız iznin kullanımı

a) Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.


Memuratama
Memur
16 Ağustos 2024 23:24
heyet raporu demek istemiştim.
afilun, 1 saat önce

Heyet izni diye bir şey yoktur. Ücretsiz izin 24 aydır.

2) Aylıksız iznin kullanımı

a) Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

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