Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ağustos 2024 23:09
Mazeret Tayini Göreve Başlama Ne Zaman

Arkadaşlar eşim ilçeler arası eş durumu yaptı yanıma, göreve başlama süresi sadece 1 gün mü, nereden öğrenebiliriz tam olarak, memleket teyim şuanda


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Ağustos 2024 23:11

İl içi atamalarda aynı gün göreve başlanır.


ibrahimk.1907
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:14

Mevzuatta öyle yazıyorda bu sene il içi yaptım göreve 20 gün sonra başladım orası kafa karıştırıyor


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Ağustos 2024 23:17

İlişik kestikten sonra 20 gün mü?

ibrahimk.1907, 1 saat önce

Mevzuatta öyle yazıyorda bu sene il içi yaptım göreve 20 gün sonra başladım orası kafa karıştırıyor


ibrahimk.1907
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:21

Hayır atama gerçekleşti, karne günü ilişik kestim aynı gün başlama yaptım


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Ağustos 2024 23:25

Basit bir konuyu o kadar zor hale getirip soruyorsunuz ki cevap verecek şevk kalmıyor. Siz kurala uygun yapmışsınız. Karınız için de aynısını yaparsınız

ibrahimk.1907, 1 saat önce

Hayır atama gerçekleşti, karne günü ilişik kestim aynı gün başlama yaptım


ibrahimk.1907
Aday Memur
16 Ağustos 2024 23:39

Sayın hocam, takvimde ilişik kesme 19 Ağustos 2024 diyor o kafamı karıştırdı o yüzden sordum

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