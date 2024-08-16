Ankilozan Spondilit hastalığı öğretmenlik ataması için sağlık raporu alımında sorun çıkarır mı?

İyi günler, ben öğretmenlik bölümünden mezun oldum ve sağlık raporu alacağım ancak ankilozan spondilit hastasıyım. Herhangi bir sıkıntım ağrım yok. 11 senedir car bu hastalık ancak ilaçları kullandığım için herhangi bir ağrı sızı bugüne kadar yaşamadım. İleriye dönük atama için sağlık raporu almak istiyorum. diğer bir deyişle sağlık raporu alırken herhangi bir sorun yaşar mıyım? Doktorum sorun olacağını düşünmüyorum diyor ama ben kesin emin olmak istiyorum. Acaba bu hastalığı olup da sağlık raporu alan biri var mı yardımcı olabilir mi?