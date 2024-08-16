Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Ağustos 2024 23:59
Vardiyalı çalışmada yemek ve ihtiyaç molası kesintisi

Merhabalar bir huzurevinde 12 saatlik 2 vardiya şeklinde çalışmaktayız. Müdürümüz her vardiyada 1 saat yemek ve ihtiyaç molası kesileceğini söyleyerek haftalık 3x12li vardiya ve 1 adet 8 saatlik vardiya olarak mesailerimizi ayarladı. Sendikaya danıştık siz 4/b li personel olduğunuz için 8 saat üzeri nöbet çalışmasına girer diyip müdürü ikna edip 1 saatimiz kesilmedi bu ay.

Ancak müdürümüz bir yazı buldu ve DPB tarafından bir yazı buldu ve ona istinaden tekrar 1er saat her vardiyada kesilecek dedi. Bahsettim ilgili yazı başlığı şudur, Google de aratınca yazı bulunuyor;

ÖZET: Vardiyalı olarak görev yapan Devlet memurlarının kullandığı yemek ve ihtiyaç molalarının çalışma süresinden sayılamayacağı ile hafta kavramının tanımı hk. (22/01/2016-370)

Konu hakkında doğru yol nedir. Benzer durrumda çalışan arkadaşlar nasıl yapıyor, bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler .

4/B yaşlı bakım personeli, Aile bakanlığında huzurevinde çalışıyoruz.

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