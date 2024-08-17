Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ağustos 2024 00:21
Mazeret Tayini ile Alakalı Yaman Çelişki

Bilmiyorum daha önce benzer durumla karşılaşan olmuş mudur ancak,burda bilgi sahibi birileri vardır diye düşündüm. Ben öğretmenim eşimde bir kitte memur. Eşim istemi dışı tayin edildi ve bende bu sebeple ona tabi olarak eş durumu tayin istedim ve atamam gerçekleşti. Ancak atamamiz gerçekleştikten sonra eşimin tayinine karşı daha önce açtığımız yurutmeyi durdurma davasının önümüzdeki çarşamba veya Perşembe günü karara baglanabilecegi haberini aldık. Bu durumda biz yine de ayın 19'unda ilişik kesmeli miyiz? Eğer eşimin tayinine yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa bu kararla milli eğitim müdürlüğüne basvurursak atandigim yerde başlamadan aynı yerde kalabilir miyim?


Hd09
Memur
17 Ağustos 2024 00:29
Görevlendirme dilekçesi ile şansınızı denersiniz olmadı.

mecha_slmdnc
Aday Memur
17 Ağustos 2024 00:32

Tayinim çıkan yerden önceki yere mi görevlendirme istemekten mi bahsettiniz yani?

Hd09, 12 dk. önce
Görevlendirme dilekçesi ile şansınızı denersiniz olmadı.
Toplam 2 mesaj

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