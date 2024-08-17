Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2024 01:43
yer değiştirme
cte de çalişan engelli memur adliyeye geçebilir mi

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiEmsale takılmaSendika ücretiKar payları hakkında bilgisi olanDuruşmalara çıkmayan zabıt katipleri hakkında işlem yapılmalı ana sayfa haberiEş yardımı ile ilgili sorum olacak maaş mutemetliğinde olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirimEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.İKM olup adliyede geçici görevle çalışan var mı bildiğiniz ?Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Eş durumu tayin sonuçları erken açıklanır mı?

Sözlük

sarı dilim 1 ali çardakcı 1 En beğendiğiniz yabancı film 2 hazar 2 otobüsteki tıs sesi 2 güne bir söz bırak 2 pozitivist 1 uludağ soda 1 elektrik kesintisi 1 broş 1

Son Haberler

İDDK, cezaevinde kendini asan hükümlünün ailesini haklı buldu17 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıİzmir'deki orman yangını 10 katlı apartmana sıçradıYunan adaları Türklerle doldu taştıÇinli batarya üreticisinden Türkiye'ye büyük yatırım

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?