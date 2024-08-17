kurumlararası geçiş istifa yolu ile

Merhaba. 2018 de sözleşmeli katip olarak atandım 2023 de kadroya geçtim. kurumlararası geçiş için talepte bulundum ancak bakanlık muvafakat vermedi. belediyeye vhki kadrosuna geçmek istiyorum. istifa edip 6 ay bekledikten sonra da geçebilme yolu varmış. cesaret edemiyorum ancak yıllarca burda kalmakta istemiyorum. çevresinde bu şekilde geçiş yapabilen var mı acaba.

Merhaba. 2018 de sözleşmeli katip olarak atandım 2023 de kadroya geçtim. kurumlararası geçiş için talepte bulundum ancak bakanlık muvafakat vermedi. belediyeye vhki kadrosuna geçmek istiyorum. istifa edip 6 ay bekledikten sonra da geçebilme yolu varmış. cesaret edemiyorum ancak yıllarca burda kalmakta istemiyorum. çevresinde bu şekilde geçiş yapabilen var mı acaba.