Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ağustos 2024 02:56
Başarı belgesi

Arkadaşlar çok önemli değil ancak sadece sebebini öğrenmek istiyorum bilgisi olanlardan pbs sisteminde başarı belgesi işlenmiş karşılığında belge olarak bir kağıt parçası vermediler birçok arkadaşa kağıt olarak verdiler bende bunu ilgili birime sordum sisteme girilen herkese verdiklerini söylediler eğer ki sana kağıt olarak verilmediyse alamadın dediler hala sistemde var diyorum yanlışlık vardır alamamışsındır diyorlar gerçekten önemli degil ama neden bu şekilde uygulama oluyor bilgisi olan var mı


Başkan91
Şef
17 Ağustos 2024 03:41

Sistemde varsa kâğıt olarak gelmesi lazım 2ay sürüyor genelde yıl sonu toplu basıp veriyorlar heleki büyük ilde isen bazende göndermeyebilirler bile. Mühim olan pbs

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