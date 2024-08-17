Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2024 03:38
Bazı imam hatiplerde başörtüsü zorlamalari oluyormus.

Bir takim iddialar var son zsmanlarda..


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:40

Simdi bu ülkede TBMM halk iradesidir.Çıkardığı yasalara drvletin bütün kutumlari uymalidir.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:42

Imam hatiplerin bazilarinfa hala var cag dışı uygulsmalar.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:43

Başörtüsü baskısı ve hatemlik drlamlik uygulamalari.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:46

Eski imam hatip lisesi mezunlarindanim.Cok zorlalarla kardilastik 90 li yillarda.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:47

Ciddi başörtüsü baskısı ve haremlik selamlik uygulamalarla karsilastik o yillarda.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:48

Imam hatipe cogu aile xoruyla gidiyor yada lgs de puani düşük diye tercih ediyor.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:49

Imam hatiplerin olmasina kardi degilim.vede cpk modern olmasi taraftariyim..


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:52

Sayilarinin ihtiyactan fazla olmamasi,siniflarin kalabalik olmanasi,haremlik selamlik uygulamalari olmamasi gibi daha modern halde olmasi gerektigini dusunuyorum.


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:55

Gelelim başörtüsü baskisina.Allah askina henüz ergenlik caginda olanlarin kaci kendi iradesiyle kapali olmayi secer dersiniz.?


gazanya
Daire Başkanı
17 Ağustos 2024 03:56

Tbmm de okullarda kilik kiyafet yasaları konusulmali,imam hatip liselerinede ona göre ceki düzen verilmelidir..

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