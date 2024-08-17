KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Ağustos 2024 08:53
Astsubayliktan subay olabilirmiyim

Merhaba ben bu sene Kara astsubay meslek yüksek okulunu kazandım Eylül gibi de intibak eğitimine cagiracaklar ama hayalim her zaman subay olmaktı. Sizce kamyoya gidip sonradan içerden yukselmeyimi denemeliyim yoksa bı sene daha sınava hazırlanıp subay olmak için mi calismaliyim daha 17 yaşındayım hangisi daha mantıklı iç alimlardan yükselme ihtimalim varmı yoksa çokmu zor. Astsubay olarak uzun yıllar görev yapmak istemiyorum şimdi gitsem 15 yıl birakamicamda. Pismanlik yaşar mıyım. Benden büyük abilerim komutanlarım falan varsayardımcı olurmusunuz kazanmışken gitmelimiyim yoksa bı sene daha hazırlanıp 6 sene sonramı subay olmalıyım hangisi mantıklı?


ByAstsubay
Memur
17 Ağustos 2024 09:50

evet olabilirsin sanırım 3 sene aktif çalıştıktan sonra gerekli şartları taşıman ve iç alımlarda olan mülakat spor gibi testi geçtikten sonra hak kazanıyorsun

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Astsubayliktan subay olabilirmiyim

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