Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2024 10:00
2 yıllık adalet bölümünü 4 yıllığa tamamladıktan sonra icra müdürlüğüne girebiliyor muyum ?

2 yıllık adalet bölümünü 4 yıllık kamu yönetimine tamamlayıp mezun olduktan sonra icra müdürlüğü sınavına girebiliyor muyum ? bir bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiEş yardımı ile ilgili sorum olacak maaş mutemetliğinde olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirimEmsale takılmaSendika ücretiKar payları hakkında bilgisi olanDuruşmalara çıkmayan zabıt katipleri hakkında işlem yapılmalı ana sayfa haberiEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.İKM olup adliyede geçici görevle çalışan var mı bildiğiniz ?Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Eş durumu tayin sonuçları erken açıklanır mı?

Sözlük

kabak gibi ortada 2 güne bir söz bırak 1 aynı nakarat 2 Çay almak için kalkan kişiye bana da çay versene diyen tip 1 taat 1 kadının kocasını kıskanması 2 ali çardakcı 1 kırılma noktası 2 hazar 1 uludağ soda 1

Son Haberler

Tüketiciyi aldatan reklamlara 165 milyon lira ceza kesildiDeprem bölgesindeki vergi borçları için ilave süre imkanıTemmuz ayı demir yolu istatistikleriDevlet himayesindeki gençlerin YKS başarısıBu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?