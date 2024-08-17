Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ağustos 2024 10:23
Dyk hakkında

Arkadaşlar dün gece dyk öğretmen başvurumu yaptım ama kurs başvurumu iptal etmek istiyorum.Sistemde çöp kutusu simgesine tıklayıp silmem yeterli mi?

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