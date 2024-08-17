Serebral Palsi ve Mazeret Tayini

Geçmiş olsun. Tedavisi yok ise,neden şehir değiştirmek istediğiniz sorulacak. Ama iklim coğrafya şartları ve bakıma muhtaç olunan anlar etkili ise heyet raporu alabilirseniz belki şansınız olur.

Geçmiş olsun. Tedavisi yok ise,neden şehir değiştirmek istediğiniz sorulacak. Ama iklim coğrafya şartları ve bakıma muhtaç olunan anlar etkili ise heyet raporu alabilirseniz belki şansınız olur.