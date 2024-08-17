Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ağustos 2024 10:23
Serebral Palsi ve Mazeret Tayini

Herkese merhabalar. Serebral Palsi hastası olan bir öğretmen tedavisi yoktur yazısı alıp tayin isteyebilir mi? Serebral Palsinin tedavisi hiçbir yerde yok ve kronik bir rahatsızlık.


Hd09
Memur
17 Ağustos 2024 10:31
Geçmiş olsun. Tedavisi yok ise,neden şehir değiştirmek istediğiniz sorulacak. Ama iklim coğrafya şartları ve bakıma muhtaç olunan anlar etkili ise heyet raporu alabilirseniz belki şansınız olur.

Serdes
Aday Memur
17 Ağustos 2024 10:47
Merhaba hocam sağlık raporuyla değil çözger raporuyla başvuru yapın.
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