KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ağustos 2024 10:32
İtiraz edilen bazı sorular hakkında sunulan bilimsel görüşler

Gerçek mi sahte mi ya da resmi mi gayriresmi mi bilmiyorum; sadece görünce size haber veresim geldi. Burada bir yazar paylaşmış(emeğe saygı):

https://eksisozluk.com/entry/167404315

PDF: https://pdfupload.io/docs/4d1488e3

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