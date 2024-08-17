Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ağustos 2024 12:46
Yol izni

Merhabalar arkadaşlar ben zabıt katibi olarak çalışmaktayım 2 haftalık yıllık iznin içinde uzak bir yere gideceğim için yol izni talebinde bulundum hakimimiz yol izni talebimi reddetti, mahkemede 6 kişiyiz herkes yol izni alırken benim talebimi reddetti, ben bu yıl içerisinde ne rapor ne izin kullanmış biriyim herkes yıllık içindeyken 4 kaleme birden baktırıldım, istifanın eşiğindeyim işe başlayalı 4 sene olacak çektiğim sıkıntı çile bitmedi komisyon yer değişikliği talebimi red ediyor Allah?ını seven bana biri yol göstersin

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