Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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17 Ağustos 2024 12:58
Mazerete bağlı yer değiştirme iptali için bilgi

Arkadaşlar merhaba.

Eşim il dışı ile başka bir ile geldi. Ben de eş durumu yaparak tercih verdim ve bana da çıktı. Fakat bazı problemlerden dolayı iptal etmek istiyorum (ailevi sebepler) . İptal edip eski okuluma dönebilir miyim? İlişik kesmesem ne gibi sorunlar olur ? Nasıl bir yol izleyebilirim ? Yardımcı olursanız sevinirim.

Not : kimsenin hakkına girmiyorum . Bölümümden dolayı oldukça fazla boşluk var okullarda. Yazdığım okulları benden başka tercih edende olmamış zaten.

Teşekkürler şimdiden


Ozlegtm81
Aday Memur
17 Ağustos 2024 13:04
hocam zaten siz tayininizi iptal edip dönseniz dahi yerinize biri atandıysa norm fazlası olacaksınız. aynı durumun farklı versiyonunu ben yaşıyorum. evime çok yakın bir okulu 1. tercihe yazdım tercihler onaylatıldıktan sonra tayini çıkan öğretmenin geri dönmek istediğini söylediler. ve orası bana çıktı, geri dönerse tayin iptali yapan norm fazlası oluyormuş. siz önce sizin okula, sizin yerinize biri atandı mı onu öğrenin.

Ozelegitimcim
17 Ağustos 2024 13:36

Mazeret tayini yeni gerçekleşti hocam biri atanmadı diye biliyorum . Norma düşersek yine aynı ilde görev alırım ama değil mi?

Ozlegtm81, 1 saat önce
hocam zaten siz tayininizi iptal edip dönseniz dahi yerinize biri atandıysa norm fazlası olacaksınız. aynı durumun farklı versiyonunu ben yaşıyorum. evime çok yakın bir okulu 1. tercihe yazdım tercihler onaylatıldıktan sonra tayini çıkan öğretmenin geri dönmek istediğini söylediler. ve orası bana çıktı, geri dönerse tayin iptali yapan norm fazlası oluyormuş. siz önce sizin okula, sizin yerinize biri atandı mı onu öğrenin.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
17 Ağustos 2024 13:59

Bilemezsin birinin hakkına girip girmedigine. Öyle mazeret aile bütünlüğü diye aglayanlar. Nasıl keyfi kullanılıyor bu atama

Ozelegitimcim, 55 dk. önce

Mazeret tayini yeni gerçekleşti hocam biri atanmadı diye biliyorum . Norma düşersek yine aynı ilde görev alırım ama değil mi?

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