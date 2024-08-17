Mazerete bağlı yer değiştirme iptali için bilgi

Arkadaşlar merhaba.

Eşim il dışı ile başka bir ile geldi. Ben de eş durumu yaparak tercih verdim ve bana da çıktı. Fakat bazı problemlerden dolayı iptal etmek istiyorum (ailevi sebepler) . İptal edip eski okuluma dönebilir miyim? İlişik kesmesem ne gibi sorunlar olur ? Nasıl bir yol izleyebilirim ? Yardımcı olursanız sevinirim.

Not : kimsenin hakkına girmiyorum . Bölümümden dolayı oldukça fazla boşluk var okullarda. Yazdığım okulları benden başka tercih edende olmamış zaten.

Teşekkürler şimdiden