Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ağustos 2024 13:25
Hangi branşlara atanabilir ?

Sayın hocalarım merhaba.

Bir arkadaşım Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans mezunu. Bu arkadaşım pedagojik formasyon aldığında hangi öğretmenlik branşlarına atanabiliyor ? Bu konuda bir bilginiz varsa veya bildiğiniz bir yönetmelik paylaşabilir misiniz ?

Her birinize iyi günler dilerim.

Sağlıcakla..


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
17 Ağustos 2024 13:49

https://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf

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