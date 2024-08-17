Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ağustos 2024 15:20
Derece kademe Yardımı

Kolay gelsin arkadaşlar. 7 yıl 5 aylık memurum. Nisan ayında Süresiz sözleşmeli atandım. Geçen yıl kadro geldi. Derece kademem 6/1 önümüzde ki ay 6/2 olacak sanırım. Derece ilerleme tarihim 31 temmuz gözüküyor.

Önlisans atandım. Atandıktan kısa süre sonra lisans bitirdim. İntibak yaptırdım. Memurluktan önce 14 ay 20 günlük askerliğim var.

Kendim hesap edince 6/3 felan buluyorum.

Kadroya geçirilirkende aynı gün işe başladığım arkadaşlardan -1 kademe ile geçtim. Aradım temmuzda alacaksın söylediler.

Ben bi yanlışlık olduğunu düşünüyorum, bilen arkadaşlar derece kademem doğru mu? Yada kaç olması lazım.

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