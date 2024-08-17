Memur maaşları zammı

maalesef öyle çoğu torpille girmiş oluyor memurlar hakkıyla giriyorlar ancak onlar her konuda bizden daha iyi izinleri de birikiyor maaşları tediyeleri de bizimkinden yüksek haksızlık olduğunu düşünüyorum ama yapacak birşey yok.

maalesef öyle çoğu torpille girmiş oluyor memurlar hakkıyla giriyorlar ancak onlar her konuda bizden daha iyi izinleri de birikiyor maaşları tediyeleri de bizimkinden yüksek haksızlık olduğunu düşünüyorum ama yapacak birşey yok.