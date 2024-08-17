Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2024 16:39
Memur maaşları zammı

Adamlar daha 6 ay sonrayı bile kesinleştirdi 6.6 die vay bu memurin asgari ücretlinin işçinin haline


elektronik49
Şube Müdürü
17 Ağustos 2024 16:55

İşçiyi aradan çıkar. Maaşları çok iyi .ikramiyeleri tediyeleri var


elektronik49
Şube Müdürü
17 Ağustos 2024 16:56

Emekli olunca maaslari düşmüyor aksine artıyor.tazminatlariyla ev araba alinabiliyor


rewange02
Aday Memur
17 Ağustos 2024 17:10
maalesef öyle çoğu torpille girmiş oluyor memurlar hakkıyla giriyorlar ancak onlar her konuda bizden daha iyi izinleri de birikiyor maaşları tediyeleri de bizimkinden yüksek haksızlık olduğunu düşünüyorum ama yapacak birşey yok.
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