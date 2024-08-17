Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ağustos 2024 17:05
Kamu İş Güvenliği Uzmanları

Kamuda İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapan arkadaşlar mesleğimiz, özlük haklarımız ve diğer konular hakkında bu konu başlığı altında yardımlaşabiliriz.

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