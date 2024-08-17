KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ağustos 2024 17:55
Sınavım geçersiz sayılır mı?

Arkadaşlar gkgy sınavında sınav bitti uyarısından 5 saniye sonra optikteki yarım sorumu tamamladım o anki heyecanla yaptım pişmanım gözetmen görmedi sanırım sizce kamera kayıtları izlenip sınavım geçersiz sayılır mı daha önce başına gelen oldu mu? günlerdir gözüme uyku girmiyor bu konu hakkında geçmişte açılmış başlıklar var ancak sonucunu yazmamışlar


AliKurmaç
Aday Memur
17 Ağustos 2024 18:40
Aynısı 2022 de benim başıma geldi.tasalanma bi şey olmuyor ama hakka girmiş oluyorsun
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