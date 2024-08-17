Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ağustos 2024 18:00
İlçe sağlıkta şöför

Arkadaşlar saglık bakanlığında memur olarak görev yapan sıfır varsa maaş bodrosu atabilir mi bizim mutemetil kafasına göre kesinti yapıyor

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