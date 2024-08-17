Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ağustos 2024 18:21
işbankası promosyon
Konya karatayda öğretmenlik yapıyorum.ilçemizdeki okulların yarısı işbankasıyla promosyon anlaşması yaptı.2 aydır maaşımızı iş bankasından almamıza rağmen hala promosyon paraları yatmadı.konya karatayda görev yapıpta paranın ne zaman yatacağı konusunda bilgisi olan öğretmen arkadaşlar cevaplayabilirmi

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