Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


17 Ağustos 2024 20:31
İlişik Kesme
İlişik Kesme için gerekli belgeyi vekaleten başkası da yapabilir mi?

akademicperson
Aday Memur
17 Ağustos 2024 20:44

Vekalet ile ilgili yasal mevzuatı bilmiyorum ama yapılıyor tecrübe ile sabittir.

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