Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ağustos 2024 21:25
Haftada 75 saat çalıştırilabilir mi

Arkadaşlar bulunduğum ilçede 2+1 şeklinde sabah 08.00 ile 23.00 arası çalıştıriyorlar haftaya 75 saat yapıyor bunun yasal dayanağı var mı tam olarak ve istirahtli günlerde de bir basın açıklamasına bile çağırıp 5-6 saatten önce bırakılmıyor


solder312131
Şef
17 Ağustos 2024 21:59
20 gün günde 15 saat mesai ayda 300 saat yapar 12-24 te 240 saat çalışma var. Bu bile normal memurdan 80 saat fazla mesai demek iken sizin kı aşırı fazla olmuş amirleriniz ile konuşup durumu anlatırsanız yardımcı olacaklardır.

Nasuhbey
Şef
17 Ağustos 2024 22:09

Konuştuğumuz halde bu halde diretoyorlar tam bı yasal dayanak var mı onu bulmaya çalışıyoruz yoksa şikayet edeceğiz gerekli yerlere

solder312131, 12 dk. önce
20 gün günde 15 saat mesai ayda 300 saat yapar 12-24 te 240 saat çalışma var. Bu bile normal memurdan 80 saat fazla mesai demek iken sizin kı aşırı fazla olmuş amirleriniz ile konuşup durumu anlatırsanız yardımcı olacaklardır.
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