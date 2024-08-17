Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ağustos 2024 22:15
Becayiş için 4 yılı doldurmak mı gerekiyor

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ebeyim.3.yılım şubatta doluyor.Ama kadroluyum.Becayiş yapabilir miyim? Gaziantep bölge bakımından uygun mu?

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