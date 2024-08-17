Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ağustos 2024 23:02
Fazla çalışma nedeniyle tazminat davası

Polis merkezleri çalışma yönetmeliğine göre polis merkezlerinde 8/24 çalışılması gerekli. Çakma 12/36 çalisiliyor. Fazladan yapılan çalışmalar ile ilgili tazminat davası açılabilir mi? Açılırsa ne kadar talep edilebilir

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