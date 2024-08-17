Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ağustos 2024 23:23
Refakat izni bitiminde yeniden rapor alma.

Meslekte 3 yılımı doldurmadığım için hastam için sadece 3 ay refakatçi izni alabiliyorum.

Babamın refakatçi izni alabileceğim bir kaç hastalığı var bunları ardarda kullanmak istiyorum.

İlk 3 ay bittiği tarihten bir gün sonra mı diğer rapor düzenlenmeli burda hangi yolu izlemeliyim?Hastahanelerde refakat raporu'nun çıkma süresi de belli olmuyor. Gecikir diye bir hafta önceden diğer raporu çıkartırsam yani 3 ayım bitmeden 1 hafta önce diğer 3 aylık refakat izni raporunu çıkarırsam sorun olur mu? 3+3 kullananlar nasıl bir yıl izledi bilgi verirse sevinirim

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