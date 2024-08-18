Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ağustos 2024 01:41
İntihara teşebbüs ve disiplin soruşturması

hepinizden özür dileyerek yazıyorum başına gelen ya da arkadaşının başına gelen var mı intihara teşebbüs edip ceza alan var mı yaptırımları ne oldu


Leon4433
Aday Memur
18 Ağustos 2024 10:22

D dilimi verirler ya gih olursun ya da emekli tutanağa yansırsa polislik finiş olur

İntiharı hiç düşünmeyin her gecenin bir sabahı her işin bir çaresi vardır çok acılar çekilir lakin pes etmek delikanlıya yakışmaz mücadeleci olun..


Sbz1dftd
Aday Memur
18 Ağustos 2024 10:26
neden intihar etmek istediniz
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZorunlu Polsan zorbalığıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıJandarma ve Polis maaşları eşitlensinYazılı ikazın bağlayıcılığı var mı?Ebys görev yazıları tebliğ sayılır mı?1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDerece ve kademe ilerlemesi haksızlığıSpor şube personel istihdamıSistemde var olan ancak basılı olarak verilmeyen başarı belgesi

Sözlük

düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 1 salda gölü 4 ali çardakcı 1 Cuma gününün güzelliği 1 Çay almak için kalkan kişiye bana da çay versene diyen tip 1 oytun erbaş 1 kadının kocasını kıskanması 2 araba sürmesini bilmeyen adam 1 17 ağustos marmara depremi 1 nasıl seviyorsun? 2

Son Haberler

Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdıBinlerce tır 3 aydır Gazze'ye girebilmek için bekliyorİletişimde 5G için ihale çalışmaları başladıDilek Yarımadası'na yangın önlemi: Ziyarete kapatıldıYangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?