Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ağustos 2024 01:41
yardim
hepinizden özür dileyerek yazıyorum başına gelen ya da arkadaşının başına gelen var mı intihara teşebbüs edip ceza alan var mı yaptırımları ne oldu

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