hepinizden özür dileyerek yazıyorum başına gelen ya da arkadaşının başına gelen var mı intihara teşebbüs edip ceza alan var mı yaptırımları ne oldu

hepinizden özür dileyerek yazıyorum başına gelen ya da arkadaşının başına gelen var mı intihara teşebbüs edip ceza alan var mı yaptırımları ne oldu