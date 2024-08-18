Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 01:59
Üstün başarı belgesi

Arkadaşlar 1 üstün başarı belgem ve 2 başarı belgem var fakat kademe ilerleme almadım ne yapmalıyım mevzuatta kademe ilerleme var mı bunun için

Üstün Başarı Belgesi Sahibi Öğretmenler: Üstün başarı belgesi elde eden öğretmenler, idarenin tasarrufu ile 1 kademe ilerlemesi şansını yakalayabilirler.

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