Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2024 03:43
Schengen vizesine başvurmak istesem vizem çıkar mı ? 7 aylık memurum ?

sizce 1 seneyi doldursam daha mı iyi olur ?

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