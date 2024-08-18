Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ağustos 2024 06:17
Spor şube personel istihdamı

olaylar bitmiyor sürekli bir sıkıntı arkadaşlar spor şubeye torpilli değil de hakemlik yapmış işi bilen adamları alın bak nasıl yoluna girer işler. cüsseyle olmuyor maç atmosferini tartacak adamlar lazım spor şubelere


Joplu Çoban
Memur
18 Ağustos 2024 08:00
torpil nasıl olacak kardeş sürdürmek lazım ilelebet

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
18 Ağustos 2024 08:08
Ne oldu kıne

Sbz1dftd
Aday Memur
18 Ağustos 2024 09:44
olay ne

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
18 Ağustos 2024 10:35
anlaşılan ankara spor sube den gönderilenler var:))müdür heralde görevlendirmeleri değiştirmiş arkadaş söylenmeye başladığına göre

Sbz1dftd
Aday Memur
18 Ağustos 2024 10:41
amannn bende bişey sandım olur öyle vakalar mühim olan iyilik güzellik
iyilikiyidir01, 51 dk. önce
anlaşılan ankara spor sube den gönderilenler var:))müdür heralde görevlendirmeleri değiştirmiş arkadaş söylenmeye başladığına göre
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