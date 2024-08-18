Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ağustos 2024 06:17
spor şube
olaylar bitmiyor sürekli bir sıkıntı arkadaşlar spor şubeye torpilli değil de hakemlik yapmış işi bilen adamları alın bak nasıl yoluna girer işler. cüsseyle olmuyor maç atmosferini tartacak adamlar lazım spor şubelere

Joplu Çoban
Memur
18 Ağustos 2024 08:00
torpil nasıl olacak kardeş sürdürmek lazım ilelebet

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
18 Ağustos 2024 08:08
Ne oldu kıne
Toplam 2 mesaj

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