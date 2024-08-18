Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 09:33
il içi mazeret
il içi mazerette eşim merkezde ben ilçedeyim. ocak döneminde bana açılacak okullar sadece merkez mi olacak yoksa merkez artı kendi ilçemde başka okulda seçebilecek miyim?

fencı_05
Şef
18 Ağustos 2024 10:01
evet sadece merkez olacak
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayinleri ne zaman açıklanır? (Açıklandı)Acilen ve İlçe emri verilmelidirEş Durumunda Güncel Durum Nedir Merak Edenler İçinYeni kayıt olan öğrenci parasıMEB: Mazerete bağlı ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerle ilgili özel çalışma yapılacak.Proje okuluna görevlendirmede müdür izni?Hizmet puanıİl emri hakkındaMazerete bağlı yer değiştirme iptali için bilgiGörevlendirme zamanı

Sözlük

Çay almak için kalkan kişiye bana da çay versene diyen tip 1 oytun erbaş 1 yemek buldun yumuş iş buldun sıvış 1 araba sürmesini bilmeyen adam 1 ali çardakcı 1 düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 1 kadının kocasını kıskanması 2 Cuma gününün güzelliği 1 salda gölü 4 17 ağustos marmara depremi 1

Son Haberler

Vatandaşlar devletin hafızasında en çok 'köklerini' araştırdıBinlerce tır 3 aydır Gazze'ye girebilmek için bekliyorİletişimde 5G için ihale çalışmaları başladıDilek Yarımadası'na yangın önlemi: Ziyarete kapatıldıYangın bölgelerinde hava nasıl olacak?

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?