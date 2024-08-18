Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 10:43
Deneme sınavları yasaklandı

Deneme sınavları yasaklandı..LGS YKS varken son saflarda özellıkle nasıl olacak.Sabahtan aksama Mili Eğitim Müdürleri bize baskı yaparken bu neyin kafası.Özel okullar da bu yasağa uy uyacaklar mı .Yazık parası olmayan ve nitelikli okul düşünen çocuklara.


majesteleri7
Daire Başkanı
18 Ağustos 2024 11:05

Konuyu anlatın geçin size ne deneme sınavından?şikayeti olan milli eğitime gitsin,dersaneye versin,özel okula yazdırsın.bizim zamanımızda sanki önümüze test,deneme,kaynak kitap koyan vardı?ulaşmak isteyen ulaşır internette her şey mevcut çıkarsın yapsın ailesi ya da kendisi

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