Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


18 Ağustos 2024 10:59
Bir hak mücadelem var. Hepinizin desteklerini bekliyorum.

Aşağıda bulunan twiti okumanızı ve etkileşim yaratmanızı bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

https://x.com/maviyer/status/1824799241983627644

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