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Editörler : Lanet


18 Ağustos 2024 12:40
Ben Mustafa Kemal Olsaydım - Serdar Yıldırım

BEN MUSTAFA KEMAL OLSAYDIM

Selanik'te doğsaydım

Şemsi Efendi İlkokulu'nda okusaydım

24 yaşında yüzbaşı olsaydım

Yurdun kurtuluşu yolunda adım atsaydım.

* * * *

Tayin olduğum her yerde

Suriye'de, Sofya'da

İki-üç subay arkadaşım bile olsa

Örgütlenseydim, onlarla haberleşseydim.

* * * *

Sonunda Çanakkale'ye gelseydim

Komutayı ele alsaydım

İngiliz, Fransız savaş gemilerini

Boğazın karanlık sularına gömseydim.

* * * *

19-Mayıs-1919' da

Samsun'a çıksaydım

Amasya Tamimi'ni yayımlasaydım

Erzurum ve Sivas Kongrelerini yapsaydım.

* * * *

Ben Mustafa Kemal olsaydım

Bunları başarabilseydim

Böylesine büyük ve görkemli olabilseydim

Tarihe ismimi altın harflerle yazdırabilseydim.

* * * *

Bu yazdıklarımı ben başaramazdım

İki kişiyi bir araya getirip örgütleyemezdim

Conkbayırı'nda gece saat 04:30'da

Hücum deyip ileri atıldığımda

Asker peşimden gelmezdi.

* * * *

Ben Mustafa Kemal olmaya özendim

Keşke Mustafa Kemal olsam dedim

Dünyada yaşayan insan neslinin

Mustafa Kemalci olması tek dileğim.

* * * *

Ey gelecek yeni nesiller

İnsan evlatları, Türk çocukları

Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayın

Özgür ve bağımsız kalın.

* * * *

Kimse size baskı yapamaz

Böyle düşüneceksin diyemez

Beyninize pranga vuramaz

Çağ dışı bir yaşamı bugüne uyarlayamaz.

* * * *

Dün yoktur, kaybolmuştur

Bugün Atatürk vardır

Yarın yine Atatürk var olacaktır

Atatürk sonsuza kadar var olacaktır.

SON

Yazan: Serdar Yıldırım


Serdar102
Aday Memur
18 Ağustos 2024 12:51

KARA KALPAKLI ATLI

Karşıdan gelen bir atlı

Atlı kara kalpaklı

Bakışları pek dertli

Çehresi çok sertti.

* * * *

Atlı geldi, attan indi.

Bendeki merak dindi.

Beynimdeki düşman sindi.

Çünkü gelen bir dosttu.

* * * *

Ben O'nu tanıyordum.

Her an adını anıyordum.

Mustafa Kemal diyordum.

Mustafa Kemal Atatürk diyordum.

* * * *

Atatürk beni tanımadı.

Sen de kimsin böyle, diye sordu.

Gelecekten geldiğimi söyledim.

Tarih 11-10-2020 dedim.

* * * *

" Demek 100 yıl sonrasından geldin.

Dur, hiç boşuna konuşma

Beni tanıdın, kim olduğumu biliyorsun

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun. "

* * * *

Evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Bundan gurur duyuyorum.

Önderim, liderim de sensin

Seni yere- göğe sığdıramıyorum.

* * * *

" Demek başardım, bunu biliyordum.

Türkiye Cumhuriyeti kurulacak diyordum.

Yedi değil, yetmiş düvel gelse de

Zafer kazanacağımdan emindim.

* * * *

İçerideki düşman dışarıdakinden hırslı

Özgürlük ateşini söndürmekte kararlı

Padişahtan umudunu kesen herkes

Benim hür bayrağım altında toplanmalı.

* * * *

Ben Anadolu'nun Türk Yurdu olmasında kararlıyım.

Bunun için gereken ne varsa yapacağım.

Planlarımı zafer üstüne kurgulayacağım.

Baskı altındaki milletlere örnek olacağım. "

* * * *

Sen çok yaşa emi yüzyılın savaşçısı

Anadoluyu işgal etti, düşman ordusu

Yoktur Türk Askeri'nde düşman korkusu

Çoktur düşman askerinde Mustafa Kemal korkusu.

* * * *

Kara kalpaklı atlı

Topuktan gelen bir selam verdi.

Atına atladığı gibi

Doludizgin uzaklaştı.

SON

Yazan: Serdar Yıldırım

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