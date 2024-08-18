Çok Pişmanım İnşallah 2.Mazeret Gelir

45-50 kmye kadar bütün köy okullarını yazdık ama gelmedi. 75-80 km uzakta 1 saatlik mesafede 2 köy daha vardı oralara gidip gelmesi çok zor olur diye yazmamıştık. Çünkü yazsak orası gelse sonra da il emri verseler ah vah tüh diyecektik. Ama bakıyorum il emri imkansız gibi bir şey bu sene. O yüzden o uzak köyleri yazmadığıma çok pişman oldum. İnşallah 2.mazereti benim durumumda olanlar için açarlar.

45-50 kmye kadar bütün köy okullarını yazdık ama gelmedi. 75-80 km uzakta 1 saatlik mesafede 2 köy daha vardı oralara gidip gelmesi çok zor olur diye yazmamıştık. Çünkü yazsak orası gelse sonra da il emri verseler ah vah tüh diyecektik. Ama bakıyorum il emri imkansız gibi bir şey bu sene. O yüzden o uzak köyleri yazmadığıma çok pişman oldum. İnşallah 2.mazereti benim durumumda olanlar için açarlar.