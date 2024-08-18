Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 12:54
İkinci Mazeret Gelir mi?

45-50 kmye kadar bütün köy okullarını yazdık ama gelmedi. 75-80 km uzakta 1 saatlik mesafede 2 köy daha vardı oralara gidip gelmesi çok zor olur diye yazmamıştık. Çünkü yazsak orası gelse sonra da il emri verseler ah vah tüh diyecektik. Ama bakıyorum il emri imkansız gibi bir şey bu sene. O yüzden o uzak köyleri yazmadığıma çok pişman oldum. İnşallah 2.mazereti benim durumumda olanlar için açarlar.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Ağustos 2024 13:47

Firsatciligin sonu :)


aslan232323
Aday Memur
18 Ağustos 2024 13:49
il emri neden imkansız dediniz.Ben zorunlu atamaya tabi meslek grubunda görev yapıyorum eşimde sizin meslektaşınız bizde sizin gibi yaptık köy okullarını yazdık komple ama zaten açılan bütün tercihler muhtemel boşalacak kadrolardı ve boşalma olmadı.E ben sizden önce atamam olduğu için tayinimin çıktığı yerde ev tuttum bir dünya masraf yaptım. Keyfi değil zorunlu olarak atamamız yapıldı.Bu durumda aile birliği sağlamak değil komple bozmak olur

aslan232323
Aday Memur
18 Ağustos 2024 13:51
fırsatçılıkla alakası ne acaba açılan tercihler muhtemel boşalacak okullardı ve biz yazdık olmadı oda benim görevlendirmem il merkezi zaten kadroda boşluk oluşmadı keyfi değil zorunlu atamam oldu.
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Firsatciligin sonu :)


kahya05
Memur
18 Ağustos 2024 13:54
Yahu diyorum ki 45-50 kmye kadar her yeri yazdım. 75-80 km yazmamak fırsatçılık değil ki. Sadece çok uzun mesafe cesaret edemedik
SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Firsatciligin sonu :)


Mehmet1703
Aday Memur
18 Ağustos 2024 14:39
biz ettik cesaret hanıma görevlendirme cikmassa ben gideceğim mecbur evide taşıdık bir güzel MEB'in gafletine ugradik
kahya05, 2 saat önce
Yahu diyorum ki 45-50 kmye kadar her yeri yazdım. 75-80 km yazmamak fırsatçılık değil ki. Sadece çok uzun mesafe cesaret edemedik
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