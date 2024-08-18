İkinci Mazeret Gelir mi?

il emri neden imkansız dediniz.Ben zorunlu atamaya tabi meslek grubunda görev yapıyorum eşimde sizin meslektaşınız bizde sizin gibi yaptık köy okullarını yazdık komple ama zaten açılan bütün tercihler muhtemel boşalacak kadrolardı ve boşalma olmadı.E ben sizden önce atamam olduğu için tayinimin çıktığı yerde ev tuttum bir dünya masraf yaptım. Keyfi değil zorunlu olarak atamamız yapıldı.Bu durumda aile birliği sağlamak değil komple bozmak olur

il emri neden imkansız dediniz.Ben zorunlu atamaya tabi meslek grubunda görev yapıyorum eşimde sizin meslektaşınız bizde sizin gibi yaptık köy okullarını yazdık komple ama zaten açılan bütün tercihler muhtemel boşalacak kadrolardı ve boşalma olmadı.E ben sizden önce atamam olduğu için tayinimin çıktığı yerde ev tuttum bir dünya masraf yaptım. Keyfi değil zorunlu olarak atamamız yapıldı.Bu durumda aile birliği sağlamak değil komple bozmak olur