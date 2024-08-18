Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ağustos 2024 12:54
2. il dışı ve mazeret iptali
ben 2. il dışı eşim mazeretle atandı. ailesel bazı sebeplerden ötürü ikimiz de iptal etmek istiyoruz. mümkün müdür sizce? sizlerden ricam yargılayıcı konuşmamanız. ciddi bir kaç ailevi sebep sebebiyle bu durumdayım. belgeleyebileceğim bir şey yok.

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
18 Ağustos 2024 13:43

görevden ayrıldıysanız yapabileceğiniz bişey yok. eğer ayrılmadıysanız ilçede ve ildeki yetkililerle görüşüp yardım isteyin. bilirse ildekiler bilir

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