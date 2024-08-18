2. il dışı ve mazeret iptali

ben 2. il dışı eşim mazeretle atandı. ailesel bazı sebeplerden ötürü ikimiz de iptal etmek istiyoruz. mümkün müdür sizce? sizlerden ricam yargılayıcı konuşmamanız. ciddi bir kaç ailevi sebep sebebiyle bu durumdayım. belgeleyebileceğim bir şey yok.

ben 2. il dışı eşim mazeretle atandı. ailesel bazı sebeplerden ötürü ikimiz de iptal etmek istiyoruz. mümkün müdür sizce? sizlerden ricam yargılayıcı konuşmamanız. ciddi bir kaç ailevi sebep sebebiyle bu durumdayım. belgeleyebileceğim bir şey yok.