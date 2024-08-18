Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ağustos 2024 13:31
FAZLA MESAİ İZİNLERİ HAKKINDA

Arkadaşlar fazla mesai izinleri az geldi sizlerde durum nasıl ocak-şubat-mart ayı için 3 gün nisan-mayıs-haziran için 1 gün verilmiş kullanmış olduğum izin ise ocak ayında 6 gün mayıs ayında 6 gün başkada izin kullanmadım her iki bayramda da resmi tatillerde de çalıştım.Bu hesaplamaları neye göre yapıyorlar aklım ermedi her ceza infaz kurmunun farklı

Çok Yazılan Konular

Kurumlararası geçiş istifa yolu ileEş yardımı ile ilgili sorum olacak maaş mutemetliğinde olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirimEmsale takılmaEş tayini red gelenler ve uyap itiraz süreci hk.Ben duruşmaya çıkamam karar yazamam gibi bir gerekçe olabilir mi?Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Vakıfbank promosyon güncellemesiİKM olup adliyede geçici görevle çalışan var mı bildiğiniz ?

Sözlük

yemek buldun yumuş iş buldun sıvış 1 salda gölü 2 Çay almak için kalkan kişiye bana da çay versene diyen tip 1 düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 1 kadının kocasını kıskanması 2 17 ağustos marmara depremi 1 nasıl seviyorsun? 2 araba sürmesini bilmeyen adam 3

Son Haberler

Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandıZincir markette mide bulandıran görüntüŞanlıurfa'da silahlı kavga; oğul öldü, baba yaralandı'3 bin içimlik peceteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi'Üniversite kayıtları yarın başlıyor

Editörün Seçimi

2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?