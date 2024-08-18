KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ağustos 2024 13:58
Sonuçlar açıklanmadan son kez bir değerlendirelim.
1- Uç sorusu hatalı ( bunu herkes kabul etti )....... 2- Vatandaşlık korunacak sorusu hatalı ( herkes kabul etti )....... 3-Matematik sorusu hatalı ( herkes kabul etti ) ...... 4 - Tarih sorusu misakı milli çift cevap ( herkes kabul etti) .... 5 - Türkçenin 1,2 soru çift cevaplı (herkes kabul etti ) ... bunların kesinlikle İPTAL diğerlerinin ÖSYM ce geçiştirileceğini düşünüyorum.Herkese iyi günler

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 14:02
çift cevapların çift cvp olarak değişeceğini, diğerlerinin iptal olacağını tahmin ediyorum

kpss-24
18 Ağustos 2024 14:19
Sadece misakımili sorusunun iptal edileceği kanaatindeyim.

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 14:22
neden uç sorusu hatalı değil mi? osym soruyu iptal etmeyip gidip koordnatları mı değiştirecek sence? hangisi daha kolay sence?
kpss-24, 2 saat önce
Sadece misakımili sorusunun iptal edileceği kanaatindeyim.

kpss-24
18 Ağustos 2024 14:24
Twitter'da bir hoca Kırklareli olduğuna dair bir sürü referans vermiş, itiraz etmiş. MEB kaynağında Sinop olarak yazıyormuş. Bu sebeple iptal olmayacağını düşünüyorum.

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 14:25
ayrıca miskı milli sorusunda A şıkkı da yanlıştı, onu A yapanlaru atlayıp soru iptal olsun demek, ben C yapmadım iptal olsun demek değilmidir? Çift cevap daha hakkaniyetli olmaz mı?
kpss-24, 2 saat önce
Sadece misakımili sorusunun iptal edileceği kanaatindeyim.

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 14:26
MEB kaynağında Anadolunun uç noktası diyor, Türkiye'nin değil? Bakıyorum da herkes kendine göre yorumluyor soruları. Oh ne güzel dünya.
kpss-24, 2 saat önce
Twitter'da bir hoca Kırklareli olduğuna dair bir sürü referans vermiş, itiraz etmiş. MEB kaynağında Sinop olarak yazıyormuş. Bu sebeple iptal olmayacağını düşünüyorum.

kpss-24
18 Ağustos 2024 14:28
Ben zaten yapamadım o soruyu. Benim için iptal edilmesi daha iyi. İptal olacağını sanmıyorum.
bnmadmv, 2 saat önce
MEB kaynağında Anadolunun uç noktası diyor, Türkiye'nin değil? Bakıyorum da herkes kendine göre yorumluyor soruları. Oh ne güzel dünya.

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 14:28
neden o zaman argümanlı şekilde savunmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum.Neyse bekleyip göreceğiz.
kpss-24, 2 saat önce
Ben zaten yapamadım o soruyu. Benim için iptal edilmesi daha iyi. İptal olacağını sanmıyorum.

kpss-24
18 Ağustos 2024 14:30
Göreceğiz. Herkes için hayırlısı olsun.
bnmadmv, 2 saat önce
neden o zaman argümanlı şekilde savunmaya çalışıyorsunuz anlamıyorum.Neyse bekleyip göreceğiz.

Bingöliktisat
Şef
18 Ağustos 2024 14:45
kim hangi soruyu yanlış yapmışsa o sorunun iptalini istiyor , cevap anahtarına göre doğru işaretleyende soruda hata yok diyor . avusturya basını nutuk sorusunda ben sorunun ne istediğini bile anlamadım öyle bi dil vardı ki suriyeli yazmış diye düşündüm . ama soruda hata yok

bnmadmv
Memur
18 Ağustos 2024 14:50
Aynen öyle hocam, Nutuk sorusu a benze me Tarihte 2 soru daha vardı, bir şeyler söylüyor bir metin veriyor aşağıda cevap istiyor hatırlarsan o sorular da bence şeklen yanlış, müfredata uygun değil, gidip bir metin alıp bir yerlerden gelip bunu kim dedi ya da bir şeyler söyleyip bu ne savaşı demek iğne deliğinden deve geçir demektir.Çom büyük yanlışların olduğu bir sınavdı. Çalışanların hakkı yendi bu açık ve net.Sorular muhtemelen servis edildi.
Bingöliktisat, 1 saat önce
kim hangi soruyu yanlış yapmışsa o sorunun iptalini istiyor , cevap anahtarına göre doğru işaretleyende soruda hata yok diyor . avusturya basını nutuk sorusunda ben sorunun ne istediğini bile anlamadım öyle bi dil vardı ki suriyeli yazmış diye düşündüm . ama soruda hata yok

Scofield7
Aday Memur
18 Ağustos 2024 14:57

Bu dediğiniz sorulara katılıyorum ama bu kadar soru iptalinde skandal olur yüzden ÖSYM Misakı Milli sorusunu iptal eder geçer. Cevap değişmeyecek soru iptali olacak. Bazı dershane hocalarının dediği gibi cevap değişmesi olmaz A ve C ikisi de yanlış. Kim ne yaptıysa ona göre hareket ediyor bir duruşunuz olsun ya. Soruları yapay zekaya yazdırmışlar hiç kontrol bile edilmemiş. Sonuç olarak 2024 KPSS tarihin en rezil sınavı olarak hatırlanacaktır.


Bingöliktisat
Şef
18 Ağustos 2024 14:57
evet hocam tutturmusuz berna ve misaki milli gidiyoruz . keşke sorun sadece o sorular olsaydı . ben şu an netimi hesaplayamiyorum . 2022 iptal edilen sınav bile böyle acayip değildi
bnmadmv, 1 saat önce
Aynen öyle hocam, Nutuk sorusu a benze me Tarihte 2 soru daha vardı, bir şeyler söylüyor bir metin veriyor aşağıda cevap istiyor hatırlarsan o sorular da bence şeklen yanlış, müfredata uygun değil, gidip bir metin alıp bir yerlerden gelip bunu kim dedi ya da bir şeyler söyleyip bu ne savaşı demek iğne deliğinden deve geçir demektir.Çom büyük yanlışların olduğu bir sınavdı. Çalışanların hakkı yendi bu açık ve net.Sorular muhtemelen servis edildi.

the back of furkan
Şef
18 Ağustos 2024 14:58

ösym pek geri adım atmaz

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