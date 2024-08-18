Sonuçlar açıklanmadan son kez bir değerlendirelim.

1- Uç sorusu hatalı ( bunu herkes kabul etti )....... 2- Vatandaşlık korunacak sorusu hatalı ( herkes kabul etti )....... 3-Matematik sorusu hatalı ( herkes kabul etti ) ...... 4 - Tarih sorusu misakı milli çift cevap ( herkes kabul etti) .... 5 - Türkçenin 1,2 soru çift cevaplı (herkes kabul etti ) ... bunların kesinlikle İPTAL diğerlerinin ÖSYM ce geçiştirileceğini düşünüyorum.Herkese iyi günler

1- Uç sorusu hatalı ( bunu herkes kabul etti )....... 2- Vatandaşlık korunacak sorusu hatalı ( herkes kabul etti )....... 3-Matematik sorusu hatalı ( herkes kabul etti ) ...... 4 - Tarih sorusu misakı milli çift cevap ( herkes kabul etti) .... 5 - Türkçenin 1,2 soru çift cevaplı (herkes kabul etti ) ... bunların kesinlikle İPTAL diğerlerinin ÖSYM ce geçiştirileceğini düşünüyorum.Herkese iyi günler