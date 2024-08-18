Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ağustos 2024 15:42
Polis okulu müdürleri kararnamesi

Okullarda ve akademi kadrosunda değişiklik olmuş ama hiçbir yerde haber yok bununla ilgili, eskiden kararname ile duyurulurdu ilginç geldi bana...


datemov174
Aday Memur
19 Ağustos 2024 04:58
öncelikle senin derdini seveyim ben:)) sonra ise boş konuşacağına 16 Ağustos resmi gazetesine bak torpilli ağanı ordaki listede görürsün

koyutürk38
Şef
19 Ağustos 2024 08:46

Torpilli isem allah benim belamı değilsem senin belanı versin, peşin hükümlü olmaya devam et...

datemov174, 4 saat önce
öncelikle senin derdini seveyim ben:)) sonra ise boş konuşacağına 16 Ağustos resmi gazetesine bak torpilli ağanı ordaki listede görürsün
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