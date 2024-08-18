Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ağustos 2024 15:42
Polis okulu müdürleri

Okullarda ve akademi kadrosunda değişiklik olmuş ama hiçbir yerde haber yok bununla ilgili, eskiden kararname ile duyurulurdu ilginç geldi bana...

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