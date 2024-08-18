Polis okulu müdürleri

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZorunlu Polsan zorbalığıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıJandarma ve Polis maaşları eşitlensin1 Temmuz'da resen ilişik kesmeYazılı ikazın bağlayıcılığı var mı?Ebys görev yazıları tebliğ sayılır mı?Yaşanmış, tecrübe edinilmiş ibretlik olaylar2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiSpor şube personel istihdamı
Sözlük
nasıl seviyorsun? 2 araba sürmesini bilmeyen adam 3 17 ağustos marmara depremi 1 Çay almak için kalkan kişiye bana da çay versene diyen tip 1 kadının kocasını kıskanması 2 düğün alış-verişinde kız tarafının istekleri 1 sözlük atışması 5 yemek buldun yumuş iş buldun sıvış 1 Alkol ve sigaranın herşeye iyi geldiği kanısı 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımHaziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!P.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?