Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


18 Ağustos 2024 15:57
Uzman sözü dinlemek önemli..

Bir konu araştırmıştım.Bir psikoloji konusu.psikologlar kendinize yoğunların gibi bazi tavsiyelerde bulunmuşlar.onemli.


gazanya
Daire Başkanı
18 Ağustos 2024 16:01

Şunları şunları yaparsanız kendinize saygınız olur gibi bazı tavsiyelerde bulunmuşlar.


gazanya
Daire Başkanı
18 Ağustos 2024 16:02

Bende herhangi bir konuda uzman sözü dinlemem önemli diyorum.

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